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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Пирес 2
Кани 13
Пирес 15
Росси 83
4:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Сарате 73
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2009, 23:05 МСК
5.11.2009, 23:05 МСК
четверг
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
52
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Пирес
Робер Пирес
2'
15'
2'
15'
78
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
13'
13'
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
58
0
Нилмар
Нилмар
90
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Вента
Хави Вента
0
Маркано
Иван Маркано
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Фустер
Давид Фустер
0
Росси
Джузеппе Росси
83'
0
Перейра
Хонатан Перейра
Лацио
мин
0
Биццарри
Альбано Биццарри
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
54
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Перпетуини
Риккардо Перпетуини
54
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
64
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
90
Запасные
0
Муслера
Фернандо Муслера
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Крибари
Санчес Крибари
0
Коларов
Александар Коларов
0
Брокки
Кристиан Брокки
0
Макинва
Стефен Макинва
0
Сарате
Мауро Сарате
73'