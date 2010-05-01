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Вильярреал VS Барселона
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Вильярреал - Барселона: 01 мая 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
1:4
Вильярреал - Барселона: 01 мая 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
1 мая 2010, 22:55 МСК
1.05.2010, 22:55 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
15
Эступинан
Первис Эступинан
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
6
Мори
Рамиро Мори
8
Фойт
Хуан Фойт
2
Гаспар
Марио Гаспар
5
Парехо
Даниэль Парехо
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
35
Йоргенсен
Филип Йоргенсен
-
31
Альварес
Икер Альварес
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
24
Педраса
Альфонсо Педраса
-
32
Баэна
Алехандро Баэна
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
30
Пино
Йереми Пино
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 1:4
Прошлые матчи
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
22:00
Барселона
4 : 0
Вильярреал
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
22:00
Барселона
4
Вильярреал
0
05.07.2020
05 июля 2020
вс
23:00
Вильярреал
1 : 4
Барселона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
23:00
Вильярреал
1
Барселона
4
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Барселона
2 : 1
Вильярреал
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Барселона
2
Вильярреал
1
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
22:30
Вильярреал
4 : 4
Барселона
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
22:30
Вильярреал
4
Барселона
4
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
20:30
Барселона
2 : 0
Вильярреал
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
20:30
Барселона
2
Вильярреал
0
09.05.2018
09 мая 2018
ср
21:00
Барселона
5 : 1
Вильярреал
09.05.2018
09 мая 2018
ср
21:00
Барселона
5
Вильярреал
1
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
22:45
Вильярреал
0 : 2
Барселона
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
22:45
Вильярреал
0
Барселона
2
06.05.2017
06 мая 2017
сб
19:30
Барселона
4 : 1
Вильярреал
06.05.2017
06 мая 2017
сб
19:30
Барселона
4
Вильярреал
1
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
22:45
Вильярреал
1 : 1
Барселона
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
22:45
Вильярреал
1
Барселона
1
20.03.2016
20 марта 2016
вс
18:00
Вильярреал
2 : 2
Барселона
20.03.2016
20 марта 2016
вс
18:00
Вильярреал
2
Барселона
2
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
18:00
Барселона
3 : 0
Вильярреал
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
18:00
Барселона
3
Вильярреал
0
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:00
Вильярреал
1 : 3
Барселона
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:00
Вильярреал
1
Барселона
3
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:00
Барселона
3 : 1
Вильярреал
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:00
Барселона
3
Вильярреал
1
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
23:00
Барселона
3 : 2
Вильярреал
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
23:00
Барселона
3
Вильярреал
2
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
20:00
Вильярреал
0 : 1
Барселона
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
20:00
Вильярреал
0
Барселона
1
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
22:00
Вильярреал
2 : 3
Барселона
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
22:00
Вильярреал
2
Барселона
3
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
22:00
Барселона
2 : 1
Вильярреал
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
22:00
Барселона
2
Вильярреал
1
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
-:-
Вильярреал
0 : 0
Барселона
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
-:-
Вильярреал
0
Барселона
0
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
22:00
Барселона
5 : 0
Вильярреал
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
22:00
Барселона
5
Вильярреал
0
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
22:55
Вильярреал
0 : 1
Барселона
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
22:55
Вильярреал
0
Барселона
1
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