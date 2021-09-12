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Вильярреал VS Алавес
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Вильярреал - Алавес: 12 сентября 2021 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
-:-
Вильярреал - Алавес: 12 сентября 2021 смотреть онлайн
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
12 сент. 2021, -:- МСК
12.09.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Алавес
мин
13
Сивера
Антонио Сивера
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
2
Тачи
Тачи
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
8
Пина
Томас Пина
19
Гарсия
Ману Гарсия
16
Мендес
Эдгар Мендес
37
Пельистри
Факундо Пельистри
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
Запасные
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
-
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
6
Батталья
Родриго Батталья
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
7
Лукас
Лукас
-
9
Хоселу
Хоселу
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Главный тренер
Асьер Гаритано
Прошлые матчи
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:00
Алавес
2 : 1
Вильярреал
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:00
Алавес
2
Вильярреал
1
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
Вильярреал
3 : 1
Алавес
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
Вильярреал
3
Алавес
1
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1
Вильярреал
2
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4
Алавес
1
02.03.2019
02 марта 2019
сб
18:15
Вильярреал
1 : 2
Алавес
02.03.2019
02 марта 2019
сб
18:15
Вильярреал
1
Алавес
2
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
20:30
Алавес
2 : 1
Вильярреал
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
20:30
Алавес
2
Вильярреал
1
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
15:00
Вильярреал
1 : 2
Алавес
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
15:00
Вильярреал
1
Алавес
2
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
Алавес
0 : 3
Вильярреал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
Алавес
0
Вильярреал
3
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
21:45
Алавес
2 : 1
Вильярреал
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
21:45
Алавес
2
Вильярреал
1
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:00
Вильярреал
0 : 2
Алавес
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:00
Вильярреал
0
Алавес
2
Новости
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
Если «Зенит» так проигрывает, то всегда вылетает из Лиги Европы
#Зенит
08 марта 2019, 00:01
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36