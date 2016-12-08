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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Сансоне 16
Тригерос 88
2:1
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Аким 55
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
8 дек. 2016, 19:00 МСК
8.12.2016, 19:00 МСК
четверг
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
20
Сориано
Роберто Сориано
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаккио
Матео Мусаккио
39
11
Коста
Хауме Коста
90
21
Бруно
Бруно
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
88'
88'
90
8
Джонатан
Джонатан
90
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
85
18
Сансоне
Никола Сансоне
16'
16'
80
Запасные
13
Андрес
Андрес
22
Рукавина
Антонио Рукавина
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
16
Родри
Родри
29
Суарес
Леонардо Суарес
10
Пато
Пато
24
Борре
Сантос Борре
Стяуа
мин
1
Ницэ
Флориан Ницэ
90
29
Вильям
Вильям
90
4
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
15
Момчилович
Марко Момчилович
90
13
Тошка
Алин Тошка
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
6
Пинтилий
Михай Пинтилий
55
77
Попа
Адриан Попа
90
27
Болдрин
Фернандо Болдрин
77
21
Мок
Вильфред Мок
90
44
Энаке
Габриэль Энаке
45
Запасные
33
Станчу
Эдуард Станчу
23
Попеску
Даниэль Попеску
20
Аким
Влад Аким
55'
19
Аганович
Аднан Аганович
17
Яколиш
Антонио Яколиш
14
Голубович
Боян Голубович
9
Тудоре
Александру Тудоре