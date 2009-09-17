Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Нилмар 72
1:0
Матч завершен
Левски
София
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2009, 22:05 МСК
17.09.2009, 22:05 МСК
четверг
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Пирес
Робер Пирес
81
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Бруно
Бруно
54
0
Кани
Кани
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
65
0
Нилмар
Нилмар
72'
72'
90
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Годин
Диего Годин
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Фустер
Давид Фустер
0
Росси
Джузеппе Росси
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
Левски
мин
0
Бензукан
Шакиб Бензукан
90
0
Петков
Георги Петков
90
0
Балтанов
Лачезар Балтанов
90
0
Христов
Георги Христов
61
0
Генев
Виктор Генев
90
0
Рабех
Юссеф Рабех
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
0
Минев
Веселин Минев
90
0
Тасевски
Дарко Тасевски
65
0
Бардон
Седрик Бардон
90
0
Димитров
Николай Димитров
77
Запасные
0
Димитров
Цветан Димитров
0
Топузаков
Элин Топузаков
0
Вагнер
Лусио Вагнер
0
Милиев
Йордан Милиев
0
Йовов
Христо Йовов
0
Симонович
Саша Симонович
0
Огнянов
Мариан Огнянов