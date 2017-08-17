Матч завершен
Вииторул
Констанца
1:3
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Даббур 31
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 21:45 МСК
17.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Вииторул
мин
21
Боли
Кевин Боли
90
Запасные
99
Балуцэ
Тудор Балуцэ
7
Коман
Флоринел Коман
Зальцбург
мин
1
Станкович
Чикан Станкович
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
3
Миранда
Пауло Миранда
90
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
14
Бериша
Валон Бериша
90
8
Самассеку
Диадай Самассеку
90
11
Жатковски
Марк Жатковски
90
9
Даббур
Мунас Даббур
31'
31'
90
19
Хванг
Хи-Чан Хванг
90
Запасные
31
Мигел
Карлос Мигел
18
Минамино
Такуми Минамино
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен