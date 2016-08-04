Матч завершен
Вииторул
Констанца
0:0
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Гент
Гент
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 21:15 МСК
4.08.2016, 21:15 МСК
четверг
Составы
Вииторул
мин
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
Гент
мин
-
Роналду
Криштиану Роналду
90
55
Гершон
Рами Гершон
90
20
Толен
Янник Толен
90
13
Митрович
Стефан Митрович
46
10
Нето
Ренато Нето
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
90
24
Пербе
Жереми Пербе
90
11
Куйович
Эмир Куйович
90
Запасные
1
Ринне
Якоб Ринне
23
Нильсен
Лассе Нильсен
14
Кумс
Свен Кумс
27
Саймон
Мозес Саймон
9
Депуатр
Лоран Депуатр