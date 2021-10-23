Вест Хэм - Тоттенхэм: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Вест Хэм
Лондон
-:-

Вест Хэм - Тоттенхэм: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
23 окт. 2021, 17:00 МСК
23.10.2021, 17:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:30
Тоттенхэм
3 : 3
Вест Хэм
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:30
Тоттенхэм
3
Вест Хэм
3
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:15
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Хэм
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:15
Тоттенхэм
2
Вест Хэм
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:30
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:30
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
3
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 14:30
Тоттенхэм
0 : 1
Вест Хэм
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 14:30
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
1
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Тоттенхэм
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
1
04.01.2018 04 янв. 2018 чт 23:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вест Хэм
04.01.2018 04 янв. 2018 чт 23:00
Тоттенхэм
1
Вест Хэм
1
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 14:30
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 14:30
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
3
05.05.2017 05 мая 2017 пт 22:00
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
05.05.2017 05 мая 2017 пт 22:00
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Тоттенхэм
3 : 2
Вест Хэм
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Тоттенхэм
3
Вест Хэм
2
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:45
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:45
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 19:00
Тоттенхэм
4 : 1
Вест Хэм
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 19:00
Тоттенхэм
4
Вест Хэм
1
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 2
Вест Хэм
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 15:00
Тоттенхэм
2
Вест Хэм
2
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Тоттенхэм
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 17:00
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
1
03.05.2014 03 мая 2014 сб 14:45
Вест Хэм
2 : 0
Тоттенхэм
03.05.2014 03 мая 2014 сб 14:45
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
0
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
Тоттенхэм
0 : 3
Вест Хэм
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
3
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
3
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 19:00
Тоттенхэм
3 : 1
Вест Хэм
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 19:00
Тоттенхэм
3
Вест Хэм
1
19.03.2011 19 марта 2011 сб 15:45
Тоттенхэм
0 : 0
Вест Хэм
19.03.2011 19 марта 2011 сб 15:45
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
0
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0

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29 апреля, 01:05
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
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20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
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19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Аренда в «Вест Хэм» изменила карьеру Лингарда. Раньше – матчи в запасе и ссоры с Сульшером, сейчас – голы и вызовы в сборную
#Джесси Лингард
11 апреля, 18:32
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
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19 января, 18:15
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Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54
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19 апреля, 13:25