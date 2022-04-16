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Вест Хэм VS Бернли
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Вест Хэм - Бернли: 16 апреля 2022 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
-:-
Вест Хэм - Бернли: 16 апреля 2022 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
16 апр. 2022, 17:00 МСК
16.04.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Прошлые матчи
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:15
Бернли
1 : 2
Вест Хэм
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:15
Бернли
1
Вест Хэм
2
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1
Бернли
0
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Вест Хэм
0 : 1
Бернли
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Вест Хэм
0
Бернли
1
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Вест Хэм
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
3
Вест Хэм
0
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
17:15
Бернли
2 : 0
Вест Хэм
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
17:15
Бернли
2
Вест Хэм
0
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
4 : 2
Бернли
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
4
Бернли
2
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 3
Бернли
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:00
Вест Хэм
0
Бернли
3
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:00
Бернли
1 : 1
Вест Хэм
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:00
Бернли
1
Вест Хэм
1
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Бернли
1 : 2
Вест Хэм
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Бернли
1
Вест Хэм
2
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
22:45
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
22:45
Вест Хэм
1
Бернли
0
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1
Бернли
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Бернли
1 : 3
Вест Хэм
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Бернли
1
Вест Хэм
3
21.02.2011
21 февр. 2011
пн
23:00
Вест Хэм
5 : 1
Бернли
21.02.2011
21 февр. 2011
пн
23:00
Вест Хэм
5
Бернли
1
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
2 : 1
Вест Хэм
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
2
Вест Хэм
1
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Вест Хэм
5 : 3
Бернли
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Вест Хэм
5
Бернли
3
Новости
Аренда в «Вест Хэм» изменила карьеру Лингарда. Раньше – матчи в запасе и ссоры с Сульшером, сейчас – голы и вызовы в сборную
#Джесси Лингард
11 апреля, 18:32
Игрок «Вест Хэма» извиняется за слово, которое написал в твиттере 9 лет назад. Против него уже идет расследование FA
#Джаррод Боуэн
26 марта, 20:09
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
19 января, 18:15
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
Игрок представлялся Джорджем Веа и предлагал себя клубам АПЛ. Дебютировал за «Саутгемптон», но потом его выгнали
#Али Диа
20 ноября 2020, 21:19
Ох, «Тоттенхэм» вел 3:0 и упустил победу в добавленное время
#Тоттенхэм
18 октября 2020, 21:34
Игрок «Вест Хэма» готовился к сезону на картофельных полях: бегал по твердой земле и таскал шины
#Джаррод Боуэн
09 сентября 2020, 14:01
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
30 января 2020, 23:02
#
Новости матча
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13
Нобл анонсировал уход из «Вест Хэма». Он играл в клубе с 2004 года, вылетал с ним из Премьер-лиги и возвращался
09 марта, 19:24
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед»
24 января, 21:53
В сезоне АПЛ пока только «Вест Хэм» не бил пенальти
22 января, 11:15
«Ливерпуль» проиграл «Бернли». Так прервалась 68-матчевая домашняя серия клуба без поражений
22 января, 01:00