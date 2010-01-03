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Кубок Англии
Вест Хэм VS Арсенал
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Вест Хэм - Арсенал: 03 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
1:2
Вест Хэм - Арсенал: 03 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
3 янв. 2010, 19:15 МСК
3.01.2010, 19:15 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
23
Диоп
Исса Диоп
41
Райс
Деклан Райс
52
Нгакия
Жереми Нгакия
16
Нобл
Марк Нобл
30
Антонио
Майкл Антонио
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
18
Форнальс
Пабло Форнальс
28
Соучек
Томаш Соучек
17
Боуэн
Харрод Боуэн
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
19
Уилшир
Джек Уилшир
-
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
-
53
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
27
Айети
Албиан Айети
-
32
Силва
Ксанде Силва
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3
Арсенал
3
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Арсенал
2 : 1
Вест Хэм
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Арсенал
2
Вест Хэм
1
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Арсенал
1
Вест Хэм
0
09.12.2019
09 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
09.12.2019
09 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1
Арсенал
3
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:30
Вест Хэм
1 : 0
Арсенал
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:30
Вест Хэм
1
Арсенал
0
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
17:00
Арсенал
3 : 1
Вест Хэм
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
17:00
Арсенал
3
Вест Хэм
1
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
Арсенал
4 : 1
Вест Хэм
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
Арсенал
4
Вест Хэм
1
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
23:00
Вест Хэм
0 : 0
Арсенал
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
23:00
Вест Хэм
0
Арсенал
0
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
Арсенал
3 : 0
Вест Хэм
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
Арсенал
3
Вест Хэм
0
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 5
Арсенал
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
Вест Хэм
1
Арсенал
5
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
14:45
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
14:45
Вест Хэм
3
Арсенал
3
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
15:30
Арсенал
0
Вест Хэм
2
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Арсенал
3 : 0
Вест Хэм
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Арсенал
3
Вест Хэм
0
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Арсенал
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Вест Хэм
1
Арсенал
2
15.04.2014
15 апр. 2014
вт
21:45
Арсенал
3 : 1
Вест Хэм
15.04.2014
15 апр. 2014
вт
21:45
Арсенал
3
Вест Хэм
1
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Вест Хэм
1
Арсенал
3
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
22:45
Арсенал
5 : 1
Вест Хэм
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
22:45
Арсенал
5
Вест Хэм
1
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:30
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:30
Вест Хэм
1
Арсенал
3
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 3
Арсенал
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:30
Вест Хэм
0
Арсенал
3
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
17:00
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
17:00
Арсенал
1
Вест Хэм
0
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