Вест Хэм - Арсенал: 03 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
1:2

Вест Хэм - Арсенал: 03 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
3 янв. 2010, 19:15 МСК
3.01.2010, 19:15 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
23
Диоп
Исса Диоп
41
Райс
Деклан Райс
52
Нгакия
Жереми Нгакия
16
Нобл
Марк Нобл
30
Антонио
Майкл Антонио
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
18
Форнальс
Пабло Форнальс
28
Соучек
Томаш Соучек
17
Боуэн
Харрод Боуэн
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
19
Уилшир
Джек Уилшир
-
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
-
53
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
27
Айети
Албиан Айети
-
32
Силва
Ксанде Силва
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3
Арсенал
3
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 22:00
Арсенал
2 : 1
Вест Хэм
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 22:00
Арсенал
2
Вест Хэм
1
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Арсенал
1
Вест Хэм
0
09.12.2019 09 дек. 2019 пн 23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
09.12.2019 09 дек. 2019 пн 23:00
Вест Хэм
1
Арсенал
3
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 15:30
Вест Хэм
1 : 0
Арсенал
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 15:30
Вест Хэм
1
Арсенал
0
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 17:00
Арсенал
3 : 1
Вест Хэм
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 17:00
Арсенал
3
Вест Хэм
1
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 15:30
Арсенал
4 : 1
Вест Хэм
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 15:30
Арсенал
4
Вест Хэм
1
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 23:00
Вест Хэм
0 : 0
Арсенал
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 23:00
Вест Хэм
0
Арсенал
0
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:45
Арсенал
3 : 0
Вест Хэм
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:45
Арсенал
3
Вест Хэм
0
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 5
Арсенал
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 20:30
Вест Хэм
1
Арсенал
5
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 14:45
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 14:45
Вест Хэм
3
Арсенал
3
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 15:30
Арсенал
0
Вест Хэм
2
14.03.2015 14 марта 2015 сб 18:00
Арсенал
3 : 0
Вест Хэм
14.03.2015 14 марта 2015 сб 18:00
Арсенал
3
Вест Хэм
0
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Вест Хэм
1 : 2
Арсенал
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Вест Хэм
1
Арсенал
2
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:45
Арсенал
3 : 1
Вест Хэм
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:45
Арсенал
3
Вест Хэм
1
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Вест Хэм
1
Арсенал
3
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 22:45
Арсенал
5 : 1
Вест Хэм
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 22:45
Арсенал
5
Вест Хэм
1
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 19:30
Вест Хэм
1
Арсенал
3
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 3
Арсенал
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:30
Вест Хэм
0
Арсенал
3
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 17:00
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 17:00
Арсенал
1
Вест Хэм
0

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