Верона - Фиорентина: 26 февраля 2023 смотреть онлайн
Верона
Верона
-:-

Верона - Фиорентина: 26 февраля 2023 смотреть онлайн

Фиорентина
Флоренция
Серия А, 24 тур

Серия А,

Италия
26 февр. 2023, -:- МСК
26.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

06.03.2022 06 марта 2022 вс 17:00
Фиорентина
1 : 1
Верона
06.03.2022 06 марта 2022 вс 17:00
Фиорентина
1
Верона
1
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 20:30
Верона
1 : 1
Фиорентина
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 20:30
Верона
1
Фиорентина
1
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:45
Верона
1 : 2
Фиорентина
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:45
Верона
1
Фиорентина
2
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:00
Фиорентина
1 : 1
Верона
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:00
Фиорентина
1
Верона
1
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Фиорентина
1 : 1
Верона
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Фиорентина
1
Верона
1
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
1
Фиорентина
0
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Фиорентина
1 : 4
Верона
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Фиорентина
1
Верона
4
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Верона
0 : 5
Фиорентина
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Верона
0
Фиорентина
5
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Фиорентина
1 : 1
Верона
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Фиорентина
1
Верона
1
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Верона
0
Фиорентина
2
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 21:45
Фиорентина
0 : 1
Верона
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 21:45
Фиорентина
0
Верона
1
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Верона
1 : 2
Фиорентина
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Верона
1
Фиорентина
2
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Верона
3 : 5
Фиорентина
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Верона
3
Фиорентина
5
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 21:00
Фиорентина
4 : 3
Верона
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 21:00
Фиорентина
4
Верона
3

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