Верона - Салернитана: 12 февраля 2023 смотреть онлайн
Верона
Верона
-:-

Верона - Салернитана: 12 февраля 2023 смотреть онлайн

Салернитана
Салернитана
Серия А, 22 тур

Серия А,

Италия
12 февр. 2023, -:- МСК
12.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

09.01.2022 09 янв. 2022 вс 22:45
Верона
1 : 2
Салернитана
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 22:45
Верона
1
Салернитана
2
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 19:30
Салернитана
2 : 2
Верона
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 19:30
Салернитана
2
Верона
2

Новости

«Салернитана» потеряет место в Серии А из-за конфликта интересов: у нее и «Лацио» один владелец, а лига против. За полгода разбирательств новый покупатель так и не нашелся
#Салернитана
Игрок «Дженоа» пробежал почти полполя, накрутил парочку соперников и забил гол с бутылкой в руке. «Да я просто не знал, куда ее деть»
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Миранчук впервые за 19 матчей попал в стартовый состав «Аталанты». У него ни одного гола в Серии А
«Ювентус» проиграл «Вероне» – второе поражение в Серии А подряд. Дубль за три минуты сделал Джованни Симеоне
38-летний Рибери подписал контракт с «Салернитаной». Она вернулась в Серию А спустя 22 года
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Шомуродов дебютировал за «Дженоа» в Серии А
Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 евро в год. Зарплата Шомуродова в «Дженоа» – 1,3 млн