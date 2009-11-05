Матч завершен
Вердер
Бремен
Боровски 81
Алмейда 84
2:0
Матч завершен
Аустрия
Вена
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 23:05 МСК
5.11.2009, 23:05 МСК
четверг
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Пасанен
Петри Пасанен
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Боровски
Тим Боровски
81'
81'
90
0
Марин
Марко Марин
60
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
47
0
Озил
Месут Озил
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
74
Запасные
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Предль
Себастьян Предль
0
Йенсен
Даниэль Йенсен
0
Розенберг
Маркус Розенберг
0
Алмейда
Угу Алмейда
84'
Аустрия
мин
0
Хаттенбергер
Маттиас Хаттенбергер
90
0
Шафар
Саболч Шафар
47
0
Бонк
Яцек Бонк
90
0
Драгович
Александар Драгович
90
0
Кляйн
Флориан Кляйн
90
0
Леовац
Марин Леовац
90
0
Лиендл
Михаэль Лиендл
74
0
Ачимович
Миленко Ачимович
90
0
Сулимани
Эмин Сулимани
83
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Шумахер
Шумахер
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Валлнер
Мануэль Валлнер
0
Воришек
Петр Воришек
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Краммер
Томас Краммер
0
Диабанг
Мамаду Диабанг