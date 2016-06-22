Матч завершен
Венгрия
3:3
Матч завершен
Португалия
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
22 июня 2016, 19:00 МСК
22.06.2016, 19:00 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы