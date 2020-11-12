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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Венгрия
Него 88
Собослай 90
2:1
Матч завершен
Исландия
Сигурдссон 11
Чемпионат Европы, Финал
Чемпионат Европы,
Финал
12 нояб. 2020, 22:45 МСК
12.11.2020, 22:45 МСК
четверг
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
События
Составы
Венгрия
мин
23
Холендер
Филип Холендер
72
22
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Салаи
Аттила Салаи
90
6
Орбан
Вилли Орбан
90
5
Фиола
Аттила Фиола
61
15
Ботка
Эндре Ботка
90
16
Калмар
Жолт Калмар
61
8
Надь
Адам Надь
84
20
Салаи
Роланд Салаи
90
10
Собослай
Доминик Собослай
90'
90'
90
9
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
22
Хегедюш
Лайош Хегедюш
12
Дибус
Денеш Дибус
2
Лэнг
Адам Лэнг
21
Беше
Барнабаш Беше
4
Хандья
Силвестер Хандья
7
Него
Лоик Него
88'
18
Зигер
Давид Зигер
17
Шафер
Андраш Шафер
20
Варга
Кевин Варга
17
Николич
Неманья Николич
14
Ловренчич
Герго Ловренчич
19
Кеньвеш
Норберт Кеньвеш
Исландия
мин
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
14
Арнасон
Кэри Арнасон
90
18
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
11'
11'
90
17
Гуннарссон
Арон Гуннарссон
83
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
90
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
87
16
Пальссон
Виктор Пальссон
90
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
73
11
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
73
Запасные
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
15
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
2
Саеварссон
Биркир-Мар Саеварссон
4
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
23
Скуласон
Ари Фрейр Скуласон
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
22
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
4
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон