Матч завершен
Венгрия
0:4
Матч завершен
Бельгия
Чемпионат Европы, 1/8 финала

Чемпионат Европы,

1/8 финала
26 июня 2016, 22:00 МСК
26.06.2016, 22:00 МСК
воскресенье
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы