Венесуэла - Перу: 29 июня 2021 смотреть онлайн

Венесуэла
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Венесуэла - Перу: 29 июня 2021 смотреть онлайн

Перу
Кубок Америки, 5 тур

Кубок Америки,

5 тур
29 июня 2021, 4:00 МСК
29.06.2021, 4:00 МСК
вторник
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Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
08 июля 2019, 02:45
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
29 июня 2019, 00:07
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
23 июня 2019, 02:15
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32
# Новости матча
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
14 октября 2020, 10:07
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
19 июня 2019, 02:22
Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
07 марта 2019, 20:23