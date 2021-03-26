Венесуэла - Эквадор: 26 марта 2021 смотреть онлайн

Матч перенесен
Венесуэла
0:0

Венесуэла - Эквадор: 26 марта 2021 смотреть онлайн

Матч перенесен
Эквадор
Отбор ЧМ. Южная Америка, 5 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,

5 тур
26 марта 2021, 1:00 МСК
26.03.2021, 1:00 МСК
пятница
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Новости

Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
29 июня 2019, 00:07
# Новости матча
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
07 марта 2019, 20:23