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Валенсия VS Вильярреал
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Валенсия - Вильярреал: 31 октября 2021 смотреть онлайн
Валенсия
Валенсия
-:-
Валенсия - Вильярреал: 31 октября 2021 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
31 окт. 2021, -:- МСК
31.10.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
3
Латорре
Антонио Латорре
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
15
Гильямон
Уго Гильямон
2
Корреа
Тьерри Корреа
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
8
Солер
Карлос Солер
19
Рачич
Урош Рачич
20
Кан Ин
Ли Кан Ин
22
Гомес
Максимилиано Гомес
Запасные
1
Хауме
Хауме
-
4
Мангала
Эльяким Мангала
-
18
Васс
Даниэль Васс
-
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
-
24
Пиччини
Кристиано Пиччини
-
6
Ферру
Ферру
-
17
Черышев
Денис Черышев
-
10
Олива
Кристиан Олива
-
30
Муса
Юнус Муса
-
9
Гамейро
Кевин Гамейро
-
16
Санчес
Алекс Санчес
-
21
Вальехо
Ману Вальехо
-
Главный тренер
Хави Грасия
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Прошлые матчи
05.03.2021
05 марта 2021
пт
23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
05.03.2021
05 марта 2021
пт
23:00
Валенсия
2
Вильярреал
1
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
17:00
Вильярреал
2 : 1
Валенсия
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
17:00
Вильярреал
2
Валенсия
1
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Вильярреал
2
Валенсия
0
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
23:00
Валенсия
2
Вильярреал
1
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
22:00
Валенсия
2 : 0
Вильярреал
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
22:00
Валенсия
2
Вильярреал
0
11.04.2019
11 апр. 2019
чт
22:00
Вильярреал
1 : 3
Валенсия
11.04.2019
11 апр. 2019
чт
22:00
Вильярреал
1
Валенсия
3
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:45
Валенсия
3 : 0
Вильярреал
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:45
Валенсия
3
Вильярреал
0
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
17:15
Вильярреал
0 : 0
Валенсия
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
17:15
Вильярреал
0
Валенсия
0
05.05.2018
05 мая 2018
сб
21:45
Вильярреал
1 : 0
Валенсия
05.05.2018
05 мая 2018
сб
21:45
Вильярреал
1
Валенсия
0
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:15
Валенсия
0 : 1
Вильярреал
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:15
Валенсия
0
Вильярреал
1
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Валенсия
1 : 3
Вильярреал
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Валенсия
1
Вильярреал
3
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:45
Вильярреал
0 : 2
Валенсия
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:45
Вильярреал
0
Валенсия
2
01.05.2016
01 мая 2016
вс
21:30
Валенсия
0 : 2
Вильярреал
01.05.2016
01 мая 2016
вс
21:30
Валенсия
0
Вильярреал
2
31.12.2015
31 дек. 2015
чт
18:00
Вильярреал
1 : 0
Валенсия
31.12.2015
31 дек. 2015
чт
18:00
Вильярреал
1
Валенсия
0
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:00
Валенсия
0 : 0
Вильярреал
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:00
Валенсия
0
Вильярреал
0
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
19:00
Вильярреал
1 : 3
Валенсия
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
19:00
Вильярреал
1
Валенсия
3
23.03.2014
23 марта 2014
вс
21:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
23.03.2014
23 марта 2014
вс
21:00
Валенсия
2
Вильярреал
1
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:00
Вильярреал
4 : 1
Валенсия
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:00
Вильярреал
4
Валенсия
1
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Валенсия
1 : 0
Вильярреал
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Валенсия
1
Вильярреал
0
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
20:00
Вильярреал
2 : 2
Валенсия
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
20:00
Вильярреал
2
Валенсия
2
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Новости
Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро
#Денис Черышев
06 июня, 01:18
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36