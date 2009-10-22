Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Наварро 63
1:1
Матч завершен
Славия
Прага
Наумов 27
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
22 окт. 2009, 22:05 МСК
22.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Серж Гюмьенни
Серж Гюмьенни
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Альба
Жорди Альба
61
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
77
0
Наварро
Давид Наварро
63'
63'
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Бараха
Рубен Бараха
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Мичел
Мичел
46
0
Жигич
Никола Жигич
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Мата
Хуан Мата
0
Банега
Эвер Банега
0
Вилья
Давид Вилья
0
Мику
Мику
Славия
мин
0
Ваняк
Мартин Ваняк
90
0
Наумов
Ристе Наумов
27'
27'
86
0
Вомачка
Беньямин Вомачка
90
0
Шенкержик
Зденек Шенкержик
78
0
Губачек
Давид Губачек
90
0
Челустка
Ондржей Челустка
90
0
Сухи
Марек Сухи
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Трапп
Петр Трапп
90
0
Рагуэд
Хосине Рагуэд
90
0
Грайциар
Петер Грайциар
89
Запасные
0
Гануш
Ян Гануш
0
Гошек
Ян Гошек
0
Крайчик
Матей Крайчик
0
Васильевич
Душан Васильевич
0
Белаид
Тиджани Белаид
0
Трубило
Виталий Трубило
0
Влчек
Станислав Влчек