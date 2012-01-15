Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 56
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
15 янв. 2012, -:- МСК
15.01.2012, -:- МСК
воскресенье
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Матье
Жереми Матье
54
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
65
0
Фегули
Софиан Фегули
71
0
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Альба
Жорди Альба
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Коста
Тино Коста
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Жонас
Жонас
0
Алькасер
Пако Алькасер
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
80
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
56'
56'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
69
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Мартинес
Карлос Мартинес
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Марига
Макдональд Марига
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Вела
Карлос Вела
0
Ифран
Диего Ифран