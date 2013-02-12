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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Рами 90
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лавесси 10
Пасторе 43
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
12 февр. 2013, 22:45 МСК
12.02.2013, 22:45 МСК
вторник
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Рами
Адиль Рами
90'
90'
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Жонас
Жонас
46
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Банега
Эвер Банега
46
0
Коста
Тино Коста
90
0
Фегули
Софиан Фегули
84
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Руис
Виктор Руис
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Пьятти
Пабло Пьятти
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Сахо
Мамаду Сахо
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Жалле
Кристоф Жалле
90
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
43'
43'
88
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Верратти
Марко Верратти
90
0
Моура
Лукас Моура
53
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
10'
10'
76
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Арман
Сильвен Арман
0
Камара
Зумана Камара
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
0
Шантом
Клеман Шантом
0
Гамейро
Кевин Гамейро
0
Менез
Жереми Менез