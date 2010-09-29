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Валенсия VS Манчестер Юнайтед
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Валенсия - Манчестер Юнайтед: 29 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:1
Валенсия - Манчестер Юнайтед: 29 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Чичарито 85
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
29 сент. 2010, 21:45 МСК
29.09.2010, 21:45 МСК
среда
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
86
0
Коста
Тино Коста
75
0
Домингес
Алехандро Домингес
59
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
0
Кошта
Рикарду Кошта
-
0
Бруно
Бруно
-
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
15
0
Топал
Мехмет Топал
4
0
Фегули
Софиан Фегули
-
0
Адурис
Ариц Адурис
31
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Андерсон
Андерсон
77
0
Нани
Нани
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
85
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
-
0
О'Ши
Джон О'Ши
0
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
0
Гибсон
Даррон Гибсон
-
0
Оуэн
Майкл Оуэн
-
0
Македа
Федерико Македа
5
0
Чичарито
Чичарито
85'
13
События
Матч окончен 0:1
90'
Замена
Джон О'Ши
Рафаэл
Замена
Мехмет Топал
Давид Альбельда
86'
85'
ГОЛ! 0:1
Чичарито
85'
Замена
Федерико Македа
Димитар Бербатов
77'
Замена
Чичарито
Андерсон
Замена
Мануэль Фернандеш
Тино Коста
75'
Замена
Ариц Адурис
Алехандро Домингес
59'
Прошлые матчи
12.12.2018
12 дек. 2018
ср
23:00
Валенсия
2 : 1
Манчестер Юнайтед
12.12.2018
12 дек. 2018
ср
23:00
Валенсия
2
Манчестер Юнайтед
1
02.10.2018
02 окт. 2018
вт
22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Валенсия
02.10.2018
02 окт. 2018
вт
22:00
Манчестер Юнайтед
0
Валенсия
0
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Валенсия
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Манчестер Юнайтед
1
Валенсия
1
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Валенсия
0 : 1
Манчестер Юнайтед
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Валенсия
0
Манчестер Юнайтед
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