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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Парехо 66
Сумаоро 82
Кондогбиа 84
Торрес 90
4:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Осимхен 25
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
5 нояб. 2019, 23:00 МСК
5.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Составы
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
66'
66'
90
19
Родриго
Родриго
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
84'
84'
90
11
Черышев
Денис Черышев
30
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
54
Запасные
1
Хауме
Хауме
4
Мангала
Эльяким Мангала
3
Коста
Хауме Коста
2
Корреа
Тьерри Корреа
20
Торрес
Ферран Торрес
90'
9
Гамейро
Кевин Гамейро
15
Вальехо
Ману Вальехо
Лилль
мин
9
Реми
Лоик Реми
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
82'
82'
90
21
Андре
Бенжамин Андре
80
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
74
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
25'
25'
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
28
Рейнилду
Рейнилду
2
Джало
Тиагу Джало
14
Бамба
Жонатан Бамба
18
Саншеш
Ренату Саншеш
8
Шека
Шека
11
Араухо
Луис Араухо