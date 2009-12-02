Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Хоакин 3
Хоакин 32
Мата 53
3:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Шеджу 90
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
2 дек. 2009, 23:05 МСК
2.12.2009, 23:05 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Марчена
Карлос Марчена
79
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Хоакин
Хоакин
3'
32'
3', 32'
76
0
Мата
Хуан Мата
53'
53'
72
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Альба
Жорди Альба
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
0
Мичел
Мичел
0
Жигич
Никола Жигич
0
Мику
Мику
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Эмерсон
Эмерсон
46
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90'
90'
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Кабай
Йоан Кабай
71
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Жервиньо
Жервиньо
90
0
Фро
Пьер-Ален Фро
46
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
0
Дебюши
Матье Дебюши
0
Вандам
Джерри Вандам
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Де Мело
Тулио Де Мело
0
Виттек
Роберт Виттек
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг