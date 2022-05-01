Валенсия - Леванте: 01 мая 2022 смотреть онлайн

Валенсия
Валенсия
-:-

Валенсия - Леванте: 01 мая 2022 смотреть онлайн

Леванте
Валенсия
Примера, 34 тур

Примера,

34 тур

Испания
1 мая 2022, -:- МСК
1.05.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Леванте
1
Валенсия
0
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 22:00
Валенсия
4 : 2
Леванте
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 22:00
Валенсия
4
Леванте
2
12.06.2020 12 июня 2020 пт 23:00
Валенсия
1 : 1
Леванте
12.06.2020 12 июня 2020 пт 23:00
Валенсия
1
Леванте
1
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 20:30
Леванте
2 : 4
Валенсия
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 20:30
Леванте
2
Валенсия
4
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:45
Валенсия
3 : 1
Леванте
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:45
Валенсия
3
Леванте
1
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 13:00
Леванте
2 : 2
Валенсия
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 13:00
Леванте
2
Валенсия
2
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 22:45
Валенсия
3 : 1
Леванте
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 22:45
Валенсия
3
Леванте
1
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 14:00
Леванте
1 : 1
Валенсия
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 14:00
Леванте
1
Валенсия
1
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:00
Леванте
1
Валенсия
0
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 20:15
Валенсия
3 : 0
Леванте
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 20:15
Валенсия
3
Леванте
0
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 21:30
Валенсия
3 : 0
Леванте
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 21:30
Валенсия
3
Леванте
0
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 19:00
Леванте
2 : 1
Валенсия
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 19:00
Леванте
2
Валенсия
1
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:59
Леванте
2 : 0
Валенсия
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:59
Леванте
2
Валенсия
0
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 22:00
Валенсия
2 : 0
Леванте
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 22:00
Валенсия
2
Леванте
0
03.03.2013 03 марта 2013 вс -:-
Валенсия
2 : 2
Леванте
03.03.2013 03 марта 2013 вс -:-
Валенсия
2
Леванте
2
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 13:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 13:00
Леванте
1
Валенсия
0
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 19:00
Валенсия
1 : 1
Леванте
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 19:00
Валенсия
1
Леванте
1
26.01.2012 26 янв. 2012 чт 23:30
Леванте
0 : 3
Валенсия
26.01.2012 26 янв. 2012 чт 23:30
Леванте
0
Валенсия
3
19.01.2012 19 янв. 2012 чт 23:30
Валенсия
4 : 1
Леванте
19.01.2012 19 янв. 2012 чт 23:30
Валенсия
4
Леванте
1
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс -:-
Леванте
0 : 2
Валенсия
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс -:-
Леванте
0
Валенсия
2

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