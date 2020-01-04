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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Гомес 27
1:0
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
4 янв. 2020, 15:00 МСК
4.01.2020, 15:00 МСК
суббота
Составы
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
89
8
Солер
Карлос Солер
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
19
Родриго
Родриго
83
22
Гомес
Максимилиано Гомес
27'
27'
71
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
24
Гарай
Эсекьель Гарай
3
Коста
Хауме Коста
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
11
Черышев
Денис Черышев
9
Гамейро
Кевин Гамейро
23
Собрино
Рубен Собрино
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
21
Леон
Педро Леон
90
6
Альварес
Серхио Альварес
65
22
Инуи
Такаши Инуи
71
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
19
Шарлес
Шарлес
82
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
20
Робер
Робер
2
Бургос
Эстебан Бургос
33
Атьенса
Мигель Атьенса
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике