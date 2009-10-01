Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сильва 52
Жигич 56
Вилья 82
3:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Флоккари 42
Харджа 64
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
1 окт. 2009, 22:05 МСК
1.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
78
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Сильва
Давид Сильва
52'
52'
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
78
0
Жигич
Никола Жигич
56'
56'
65
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Бруно
Бруно
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Хоакин
Хоакин
0
Мичел
Мичел
0
Вилья
Давид Вилья
82'
0
Мику
Мику
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
74
0
Модесто
Франческо Модесто
58
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Харджа
Хуссин Харджа
64'
64'
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
90
0
Томович
Ненад Томович
57
0
Флоккари
Сержио Флоккари
42'
42'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Скулли
Джузеппе Скулли
0
Фигуэроа
Лусиано Фигуэроа
0
Паласио
Родриго Паласио