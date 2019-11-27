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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Солер 40
Васс 82
2:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Ковачич 41
Пулишич 50
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
27 нояб. 2019, 20:55 МСК
27.11.2019, 20:55 МСК
среда
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
19
Родриго
Родриго
90
18
Васс
Даниэль Васс
82'
82'
90
3
Коста
Хауме Коста
67
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
8
Солер
Карлос Солер
40'
40'
78
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
20
Торрес
Ферран Торрес
74
Запасные
1
Хауме
Хауме
4
Мангала
Эльяким Мангала
2
Корреа
Тьерри Корреа
17
Коклен
Франсис Коклен
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
9
Гамейро
Кевин Гамейро
15
Вальехо
Ману Вальехо
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
80
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
41'
41'
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
72
1
Кепа
Кепа
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
50'
50'
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
46
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
33
Эмерсон
Эмерсон
29
Томори
Фикайо Томори
11
Педро
Педро
19
Маунт
Мэйсон Маунт
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи