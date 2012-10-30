Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Эберт 43
Гонсалес 75
2:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 37
Гризманн 57
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
29 окт. 2012, 23:30 МСК
29.10.2012, 23:30 МСК
понедельник
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
43'
43'
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
75'
75'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
66
0
Омар
Омар
60
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
0
Лоло
Лоло
Реал Сосьедад
мин
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
73
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
68
0
Гризманн
Антуан Гризманн
37'
57'
37', 57'
79
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Ройо
Энрике Ройо
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Прието
Хаби Прието
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран