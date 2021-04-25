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Вальядолид VS Кадис
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Вальядолид - Кадис: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Вальядолид
Вальядолид
-:-
Вальядолид - Кадис: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Кадис
Кадис
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-
Кадис
мин
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
22
Эспино
Луис Эспино
16
Кала
Кала
3
Фали
Фали
20
Карселен
Исаак Карселен
6
Хосе Мари
Хосе Мари
2
Йонссон
Йенс Йонссон
8
Алекс
Алекс
7
Санчес
Сальви Санчес
18
Негредо
Альваро Негредо
21
Собрино
Рубен Собрино
Запасные
13
Жиль
Давид Жиль
-
19
Алкала
Педро Алкала
-
15
Акапо
Карлос Акапо
-
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
-
24
Малбашич
Филип Малбашич
-
5
Гарридо
Хон Гарридо
-
11
Помбо
Хорхе Помбо
-
25
Искьердо
Хайро Искьердо
-
10
Переа
Альберто Переа
-
12
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
14
Альехо
Иван Альехо
-
35
Juanjo Garrancho
Juanjo Garrancho
-
Прошлые матчи
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:30
Кадис
0 : 0
Вальядолид
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:30
Кадис
0
Вальядолид
0
Новости
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку
#Кадис
15 июля 2020, 13:00
«Вальядолид» отказался сдавать тест на коронавирус. Так клуб заботится о малообеспеченных людях
#Вальядолид
18 марта 2020, 22:10
«Леганес» выдумал в твиттере матч: шутил над игроками и перечислял правила борьбы с коронавирусом
#Леганес
14 марта 2020, 21:34
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
#
Новости матча
Лунин дебютировал за «Реал» спустя 943 дня после перехода
21 января, 00:23
«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб
27 декабря 2020, 10:55
«Реал» проиграл домашний матч Примеры впервые за 399 дней. Рамос травмировался
17 октября 2020, 22:17
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
13 июля 2020, 10:47