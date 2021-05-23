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Вальядолид VS Атлетико
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Вальядолид - Атлетико: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Вальядолид
Вальядолид
-:-
Вальядолид - Атлетико: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 0
Вальядолид
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Атлетико
2
Вальядолид
0
20.06.2020
20 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
20.06.2020
20 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
1
Вальядолид
0
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
17:00
Вальядолид
0 : 0
Атлетико
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
17:00
Вальядолид
0
Атлетико
0
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:15
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:15
Атлетико
1
Вальядолид
0
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2
Атлетико
3
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
18:00
Атлетико
3 : 0
Вальядолид
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
18:00
Атлетико
3
Вальядолид
0
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
22:59
Вальядолид
0 : 2
Атлетико
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
22:59
Вальядолид
0
Атлетико
2
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
21:00
Вальядолид
0 : 3
Атлетико
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
21:00
Вальядолид
0
Атлетико
3
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
19:00
Атлетико
2 : 1
Вальядолид
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
19:00
Атлетико
2
Вальядолид
1
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Атлетико
3 : 1
Вальядолид
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Атлетико
3
Вальядолид
1
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
Вальядолид
0
Атлетико
4
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Атлетико
1
Вальядолид
2
13.09.2008
13 сент. 2008
сб
21:00
Вальядолид
2 : 1
Атлетико
13.09.2008
13 сент. 2008
сб
21:00
Вальядолид
2
Атлетико
1
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
18:00
Вальядолид
1 : 1
Атлетико
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
18:00
Вальядолид
1
Атлетико
1
25.11.2007
25 нояб. 2007
вс
19:00
Атлетико
4 : 3
Вальядолид
25.11.2007
25 нояб. 2007
вс
19:00
Атлетико
4
Вальядолид
3
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
1
#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
#
Новости матча
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Суарес не забил в 25-м выездном матче Лиги чемпионов подряд. Последний гостевой гол был в 2015 году
18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14
Симеоне – рекордсмен «Атлетико» по количеству побед
10 марта, 23:15
«Атлетико» впервые проиграл домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне
24 февраля, 01:28
«Атлетико» проиграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
24 февраля, 00:54
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23 февраля, 11:18