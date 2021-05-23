Вальядолид - Атлетико: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Вальядолид
Вальядолид
-:-

Вальядолид - Атлетико: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Атлетико
2 : 0
Вальядолид
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Атлетико
2
Вальядолид
0
20.06.2020 20 июня 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
20.06.2020 20 июня 2020 сб 23:00
Атлетико
1
Вальядолид
0
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 17:00
Вальядолид
0 : 0
Атлетико
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 17:00
Вальядолид
0
Атлетико
0
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:15
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:15
Атлетико
1
Вальядолид
0
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:15
Вальядолид
2
Атлетико
3
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 18:00
Атлетико
3 : 0
Вальядолид
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 18:00
Атлетико
3
Вальядолид
0
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 22:59
Вальядолид
0 : 2
Атлетико
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 22:59
Вальядолид
0
Атлетико
2
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 21:00
Вальядолид
0 : 3
Атлетико
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 21:00
Вальядолид
0
Атлетико
3
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 19:00
Атлетико
2 : 1
Вальядолид
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 19:00
Атлетико
2
Вальядолид
1
05.05.2010 05 мая 2010 ср 21:00
Атлетико
3 : 1
Вальядолид
05.05.2010 05 мая 2010 ср 21:00
Атлетико
3
Вальядолид
1
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 20:00
Вальядолид
0
Атлетико
4
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Атлетико
1
Вальядолид
2
13.09.2008 13 сент. 2008 сб 21:00
Вальядолид
2 : 1
Атлетико
13.09.2008 13 сент. 2008 сб 21:00
Вальядолид
2
Атлетико
1
13.04.2008 13 апр. 2008 вс 18:00
Вальядолид
1 : 1
Атлетико
13.04.2008 13 апр. 2008 вс 18:00
Вальядолид
1
Атлетико
1
25.11.2007 25 нояб. 2007 вс 19:00
Атлетико
4 : 3
Вальядолид
25.11.2007 25 нояб. 2007 вс 19:00
Атлетико
4
Вальядолид
3

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