Вальядолид - Атлетик: 01 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
2:2

Вальядолид - Атлетик: 01 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
1 февр. 2013, 23:30 МСК
1.02.2013, 23:30 МСК
пятница
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:30
Вальядолид
2 : 1
Атлетик
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:30
Вальядолид
2
Атлетик
1
08.03.2020 08 марта 2020 вс 16:00
Вальядолид
1 : 4
Атлетик
08.03.2020 08 марта 2020 вс 16:00
Вальядолид
1
Атлетик
4
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:30
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:30
Атлетик
1
Вальядолид
1
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:30
Вальядолид
1 : 0
Атлетик
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:30
Вальядолид
1
Атлетик
0
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 22:45
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 22:45
Атлетик
1
Вальядолид
1
21.01.2014 21 янв. 2014 вт -:-
Атлетик
4 : 2
Вальядолид
21.01.2014 21 янв. 2014 вт -:-
Атлетик
4
Вальядолид
2
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 22:00
Вальядолид
1 : 2
Атлетик
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 22:00
Вальядолид
1
Атлетик
2
01.02.2013 01 февр. 2013 пт 23:30
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
01.02.2013 01 февр. 2013 пт 23:30
Вальядолид
2
Атлетик
2
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 17:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 17:00
Атлетик
2
Вальядолид
0
07.03.2010 07 марта 2010 вс 21:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
07.03.2010 07 марта 2010 вс 21:00
Атлетик
2
Вальядолид
0
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Вальядолид
2
Атлетик
2
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Вальядолид
2 : 1
Атлетик
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Вальядолид
2
Атлетик
1
21.09.2008 21 сент. 2008 вс 18:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
21.09.2008 21 сент. 2008 вс 18:00
Атлетик
2
Вальядолид
0
09.03.2008 09 марта 2008 вс 19:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
09.03.2008 09 марта 2008 вс 19:00
Атлетик
2
Вальядолид
0
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 18:00
Вальядолид
1 : 2
Атлетик
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 18:00
Вальядолид
1
Атлетик
2

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