Матч завершен
Ювентус
Турин
Пьянич 29
Манджукич 84
2:1
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Сандро 12
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
18 окт. 2017, 21:45 МСК
18.10.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
12
Сандро
Алекс Сандро
12'
12'
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
29'
29'
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
84'
84'
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
15
Барцальи
Андреа Барцальи
14
Матюиди
Блейз Матюиди
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
22
Матье
Жереми Матье
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
4
Коатес
Себастьян Коатес
90
92
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
9
Акунья
Маркос Акунья
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
16
Батталья
Родриго Батталья
90
28
Дост
Бас Дост
90
Запасные
18
Салин
Ромэйн Салин
6
Пинту
Андре Пинту
3
Сильва
Хонатан Сильва
11
Сезар
Бруно Сезар
66
Палинья
Жоао Палинья
88
Думбия
Сейду Думбия