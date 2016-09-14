Матч завершен
Ювентус
Турин
0:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
14 сент. 2016, 21:45 МСК
14.09.2016, 21:45 МСК
среда
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
1
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
33
Эвра
Патрис Эвра
68
6
Хедира
Сами Хедира
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
68
18
Лемина
Марио Лемина
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
21
Дибала
Пауло Дибала
86
Запасные
25
Нето
Нето
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
12
Сандро
Алекс Сандро
5
Пьянич
Миралем Пьянич
17
Манджукич
Марио Манджукич
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
20
Пьяца
Марко Пьяца
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
23
Рами
Адиль Рами
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
1
Иборра
Висенте Иборра
90
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
78
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
64
22
Васкес
Франко Васкес
90
20
Витоло
Витоло
90
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
6
Карришу
Даниэль Карришу
19
Гансо
Гансо
14
Кийотаке
Хироши Кийотаке
11
Корреа
Хоакин Корреа
9
Вьетто
Лусиано Вьетто