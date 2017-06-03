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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 27
1:4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 20
Каземиро 61
Роналду 64
Асенсио 90
Лига чемпионов, Финал
Лига чемпионов,
Финал
3 июня 2017, 21:45 МСК
3.06.2017, 21:45 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
66
17
Манджукич
Марио Манджукич
27'
27'
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
71
21
Дибала
Пауло Дибала
78
23
Алвес
Дани Алвес
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
18
Лемина
Марио Лемина
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
20'
64'
20', 64'
90
6
Каземиро
Каземиро
61'
61'
90
8
Кроос
Тони Кроос
89
19
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
82
9
Бензема
Карим Бензема
77
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
6
Начо
Начо
23
Данило
Данило
11
Бэйл
Гарет Бэйл
16
Ковачич
Матео Ковачич
20
Асенсио
Марко Асенсио
90'
21
Мората
Альваро Мората