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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 42
1:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Порту
Порту
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
14 марта 2017, 22:45 МСК
14.03.2017, 22:45 МСК
вторник
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
60
12
Сандро
Алекс Сандро
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
21
Дибала
Пауло Дибала
42'
42'
78
6
Хедира
Сами Хедира
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
45
Запасные
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
15
Барцальи
Андреа Барцальи
5
Пьянич
Миралем Пьянич
28
Ринкон
Томас Ринкон
20
Пьяца
Марко Пьяца
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
8
Браими
Ясин Браими
67
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
30
Торрес
Оливер Торрес
70
20
Андре Андре
Андре Андре
90
19
Силва
Андре Силва
46
29
Тикиньо
Тикиньо
90
Запасные
12
Са
Жозе Са
4
Боли
Вилли Боли
16
Эррера
Эктор Эррера
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
19
Жота
Диогу Жота
9
Депуатр
Лоран Депуатр
25
Отавио
Отавио