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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 69
Манджукич 80
2:0
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
27 сент. 2017, 21:45 МСК
27.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
80'
80'
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
24
Ругани
Даниэле Ругани
6
Хедира
Сами Хедира
22
Асамоа
Квадво Асамоа
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
69'
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Олимпиакос
мин
24
Прото
Силвио Прото
90
40
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
23
Кутрис
Леонардо Кутрис
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
44
Жделар
Саша Жделар
90
43
Николау
Димитриос Николау
90
29
Эменике
Эммануэль Эменике
90
92
Себа
Себа
90
90
Пардо
Фелипе Пардо
90
Запасные
1
Хутесиотис
Лефтерис Хутесиотис
3
Ботиа
Альберто Ботиа
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
10
Марин
Марко Марин
6
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
7
Фортунис
Константинос Фортунис