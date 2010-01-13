Ювентус - Наполи: 13 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ювентус
Турин
3:0

Ювентус - Наполи: 13 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
13 янв. 2010, 22:45 МСК
13.01.2010, 22:45 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
7
Роналду
Криштиану Роналду
14
Матюиди
Блейз Матюиди
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
11
Коста
Дуглас Коста
1
Щесны
Войцех Щесны
12
Сандро
Алекс Сандро
4
де Лигт
Матейс де Лигт
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
21
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
-
13
Данило
Данило
-
24
Ругани
Даниэле Ругани
-
6
Хедира
Сами Хедира
-
5
Пьянич
Миралем Пьянич
-
25
Рабьо
Адриан Рабьо
-
10
Дибала
Пауло Дибала
-
33
Бернардески
Федерико Бернардески
-
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
44
Манолас
Костас Манолас
19
Максимович
Никола Максимович
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
20
Зелински
Петр Зелински
68
Лоботка
Станислав Лоботка
8
Руис
Фабиан Руис
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
99
Милик
Аркадиуш Милик
21
Политано
Маттео Политано
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
31
Гулам
Фаузи Гулам
-
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
13
Луперто
Себастьяно Луперто
-
14
Мертенс
Дрис Мертенс
-
5
Аллан
Аллан
-
4
Демме
Диего Демме
-
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
7
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
Наполи
1
Ювентус
0
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Ювентус
2 : 0
Наполи
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Ювентус
2
Наполи
0
17.06.2020 17 июня 2020 ср 22:00
Наполи
0(4) : 0(2)
Ювентус
17.06.2020 17 июня 2020 ср 22:00
Наполи
0(4)
Ювентус
0(2)
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 22:45
Наполи
2
Ювентус
1
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:45
Ювентус
4
Наполи
3
03.03.2019 03 марта 2019 вс 22:30
Наполи
1 : 2
Ювентус
03.03.2019 03 марта 2019 вс 22:30
Наполи
1
Ювентус
2
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:00
Ювентус
3 : 1
Наполи
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:00
Ювентус
3
Наполи
1
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 21:45
Ювентус
0 : 1
Наполи
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 21:45
Ювентус
0
Наполи
1
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 22:45
Наполи
0 : 1
Ювентус
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 22:45
Наполи
0
Ювентус
1
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:45
Наполи
3 : 2
Ювентус
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:45
Наполи
3
Ювентус
2
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 21:45
Наполи
1 : 1
Ювентус
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 21:45
Наполи
1
Ювентус
1
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 22:45
Ювентус
3 : 1
Наполи
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 22:45
Ювентус
3
Наполи
1
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:45
Ювентус
2 : 1
Наполи
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:45
Ювентус
2
Наполи
1
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:45
Ювентус
1 : 0
Наполи
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:45
Ювентус
1
Наполи
0
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:45
Наполи
2
Ювентус
1
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:00
Ювентус
3 : 1
Наполи
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:00
Ювентус
3
Наполи
1
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Ювентус
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 22:45
Наполи
1
Ювентус
3
30.03.2014 30 марта 2014 вс 21:45
Наполи
2 : 0
Ювентус
30.03.2014 30 марта 2014 вс 21:45
Наполи
2
Ювентус
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 22:45
Ювентус
3 : 0
Наполи
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 22:45
Ювентус
3
Наполи
0
01.03.2013 01 марта 2013 пт 22:45
Наполи
1 : 1
Ювентус
01.03.2013 01 марта 2013 пт 22:45
Наполи
1
Ювентус
1

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