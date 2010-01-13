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Кубок Италии
Ювентус VS Наполи
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Ювентус - Наполи: 13 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Ювентус
Турин
3:0
Ювентус - Наполи: 13 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кубок Италии, 1/8 финала
Кубок Италии,
1/8 финала
Италия
13 янв. 2010, 22:45 МСК
13.01.2010, 22:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
7
Роналду
Криштиану Роналду
14
Матюиди
Блейз Матюиди
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
11
Коста
Дуглас Коста
1
Щесны
Войцех Щесны
12
Сандро
Алекс Сандро
4
де Лигт
Матейс де Лигт
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
21
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
-
13
Данило
Данило
-
24
Ругани
Даниэле Ругани
-
6
Хедира
Сами Хедира
-
5
Пьянич
Миралем Пьянич
-
25
Рабьо
Адриан Рабьо
-
10
Дибала
Пауло Дибала
-
33
Бернардески
Федерико Бернардески
-
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
44
Манолас
Костас Манолас
19
Максимович
Никола Максимович
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
20
Зелински
Петр Зелински
68
Лоботка
Станислав Лоботка
8
Руис
Фабиан Руис
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
99
Милик
Аркадиуш Милик
21
Политано
Маттео Политано
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
31
Гулам
Фаузи Гулам
-
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
13
Луперто
Себастьяно Луперто
-
14
Мертенс
Дрис Мертенс
-
5
Аллан
Аллан
-
4
Демме
Диего Демме
-
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
7
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
Наполи
1
Ювентус
0
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Ювентус
2 : 0
Наполи
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Ювентус
2
Наполи
0
17.06.2020
17 июня 2020
ср
22:00
Наполи
0(4) : 0(2)
Ювентус
17.06.2020
17 июня 2020
ср
22:00
Наполи
0(4)
Ювентус
0(2)
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2
Ювентус
1
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4
Наполи
3
03.03.2019
03 марта 2019
вс
22:30
Наполи
1 : 2
Ювентус
03.03.2019
03 марта 2019
вс
22:30
Наполи
1
Ювентус
2
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
Ювентус
3 : 1
Наполи
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
Ювентус
3
Наполи
1
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
21:45
Ювентус
0 : 1
Наполи
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
21:45
Ювентус
0
Наполи
1
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
22:45
Наполи
0 : 1
Ювентус
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
22:45
Наполи
0
Ювентус
1
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
Наполи
3 : 2
Ювентус
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
Наполи
3
Ювентус
2
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Ювентус
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
21:45
Наполи
1
Ювентус
1
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
22:45
Ювентус
3 : 1
Наполи
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
22:45
Ювентус
3
Наполи
1
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Наполи
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:45
Ювентус
2
Наполи
1
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:45
Ювентус
1 : 0
Наполи
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:45
Ювентус
1
Наполи
0
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:45
Наполи
2
Ювентус
1
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:00
Ювентус
3 : 1
Наполи
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:00
Ювентус
3
Наполи
1
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Ювентус
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
22:45
Наполи
1
Ювентус
3
30.03.2014
30 марта 2014
вс
21:45
Наполи
2 : 0
Ювентус
30.03.2014
30 марта 2014
вс
21:45
Наполи
2
Ювентус
0
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:45
Ювентус
3 : 0
Наполи
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:45
Ювентус
3
Наполи
0
01.03.2013
01 марта 2013
пт
22:45
Наполи
1 : 1
Ювентус
01.03.2013
01 марта 2013
пт
22:45
Наполи
1
Ювентус
1
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