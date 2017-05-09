Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 33
Алвес 45
2:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Монако
Монако
Мбаппе 69
Лига чемпионов, 1/2 финала

Лига чемпионов,

1/2 финала
9 мая 2017, 21:45 МСК
9.05.2017, 21:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
85
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
10
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
33'
33'
90
21
Дибала
Пауло Дибала
54
23
Алвес
Дани Алвес
45'
45'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
28
Ринкон
Томас Ринкон
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
25
Глик
Камиль Глик
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
15
Силва
Бернарду Силва
70
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
78
23
Менди
Бенжамин Менди
54
9
Фалькао
Радамель Фалькао
90
58
Мбаппе
Килиан Мбаппе
69'
69'
90
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
34
Диалло
Абду Диалло
6
Жорже
Жорже
2
Фабиньо
Фабиньо
27
Лемар
Тома Лемар
18
Жермен
Валере Жермен
11
Каррийо
Гидо Каррийо