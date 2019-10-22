Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 77
Дибала 80
2:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 30
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
22 окт. 2019, 22:00 МСК
22.10.2019, 22:00 МСК
вторник
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
6
Хедира
Сами Хедира
46
14
Матюиди
Блейз Матюиди
65
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
10
Дибала
Пауло Дибала
77'
80'
77', 80'
82
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
13
Данило
Данило
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
25
Рабьо
Адриан Рабьо
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
3
Идову
Брайан Идову
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
83
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
30'
30'
90
83
Миронов
Алексей Миронов
90
24
Эдер
Эдер
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
34
Магкеев
Станислав Магкеев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев