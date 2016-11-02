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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 13
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Толиссо 85
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
2 нояб. 2016, 22:45 МСК
2.11.2016, 22:45 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
27
Стураро
Стефано Стураро
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
68
23
Алвес
Дани Алвес
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
68
6
Хедира
Сами Хедира
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
13'
13'
83
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
25
Нето
Нето
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
12
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
11
Эрнанес
Эрнанес
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
34
Кен
Мойзе Кен
Лион
мин
31
Рыбус
Мацей Рыбус
71
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
4
Маммана
Эмануэль Маммана
90
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
18
Фекир
Набиль Фекир
77
8
Толиссо
Корентен Толиссо
85'
85'
90
11
Геззаль
Рашид Геззаль
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
27
Корне
Максвел Корне
7
Гренье
Клеман Гренье
12
Ферри
Джордан Ферри
14
Дардер
Серхи Дардер
29
Тусар
Люка Тусар