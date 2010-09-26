Ювентус - Кальяри: 26 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ювентус
Турин
4:2

Ювентус - Кальяри: 26 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
26 сент. 2010, 21:45 МСК
26.09.2010, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-

События

Матч окончен 4:2

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
Кальяри
1
Ювентус
3
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
Ювентус
2
Кальяри
0
29.07.2020 29 июля 2020 ср 22:45
Кальяри
2 : 0
Ювентус
29.07.2020 29 июля 2020 ср 22:45
Кальяри
2
Ювентус
0
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Ювентус
4
Кальяри
0
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 22:00
Кальяри
0 : 2
Ювентус
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 22:00
Кальяри
0
Ювентус
2
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:30
Ювентус
3 : 1
Кальяри
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:30
Ювентус
3
Кальяри
1
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
Кальяри
0 : 1
Ювентус
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
Кальяри
0
Ювентус
1
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 19:00
Ювентус
3 : 0
Кальяри
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 19:00
Ювентус
3
Кальяри
0
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
Кальяри
0 : 2
Ювентус
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
Кальяри
0
Ювентус
2
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Ювентус
4 : 0
Кальяри
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Ювентус
4
Кальяри
0
09.05.2015 09 мая 2015 сб 19:00
Ювентус
1 : 1
Кальяри
09.05.2015 09 мая 2015 сб 19:00
Ювентус
1
Кальяри
1
18.12.2014 18 дек. 2014 чт 21:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
18.12.2014 18 дек. 2014 чт 21:00
Кальяри
1
Ювентус
3
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
Ювентус
3 : 0
Кальяри
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
Ювентус
3
Кальяри
0
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Кальяри
1 : 4
Ювентус
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Кальяри
1
Ювентус
4
11.05.2013 11 мая 2013 сб 19:00
Ювентус
1 : 1
Кальяри
11.05.2013 11 мая 2013 сб 19:00
Ювентус
1
Кальяри
1
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 22:45
Кальяри
1 : 3
Ювентус
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 22:45
Кальяри
1
Ювентус
3
12.12.2012 12 дек. 2012 ср 22:59
Ювентус
1 : 0
Кальяри
12.12.2012 12 дек. 2012 ср 22:59
Ювентус
1
Кальяри
0
06.05.2012 06 мая 2012 вс 21:45
Кальяри
0 : 2
Ювентус
06.05.2012 06 мая 2012 вс 21:45
Кальяри
0
Ювентус
2
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Ювентус
1 : 1
Кальяри
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Ювентус
1
Кальяри
1
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 22:45
Кальяри
1 : 3
Ювентус
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 22:45
Кальяри
1
Ювентус
3

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