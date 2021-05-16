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Серия А
Ювентус VS Интер
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Ювентус - Интер: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Ювентус
Турин
-:-
Ювентус - Интер: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Интер
Милан
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
16 мая 2021, 21:45 МСК
16.05.2021, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
6
де Врей
Стефан де Врей
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
14
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Барелла
Николо Барелла
2
Хакими
Ашраф Хакими
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
97
Раду
Ионуц Раду
-
15
Янг
Эшли Янг
-
11
Коларов
Александар Коларов
-
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
8
Весино
Матиас Весино
-
12
Сенси
Стефано Сенси
-
7
Санчес
Алексис Санчес
-
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
-
Прошлые матчи
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
22:45
Ювентус
0 : 0
Интер
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
22:45
Ювентус
0
Интер
0
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
22:45
Интер
1 : 2
Ювентус
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
22:45
Интер
1
Ювентус
2
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
Интер
2
Ювентус
0
08.03.2020
08 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
08.03.2020
08 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2
Интер
0
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1
Ювентус
2
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
21:30
Интер
1 : 1
Ювентус
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
21:30
Интер
1
Ювентус
1
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
22:30
Ювентус
1 : 0
Интер
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
22:30
Ювентус
1
Интер
0
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:45
Интер
2 : 3
Ювентус
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:45
Интер
2
Ювентус
3
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:45
Ювентус
0 : 0
Интер
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:45
Ювентус
0
Интер
0
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Интер
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
22:45
Ювентус
1
Интер
0
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
Интер
2 : 1
Ювентус
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
Интер
2
Ювентус
1
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:45
Интер
3(3) : 0(5)
Ювентус
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:45
Интер
3(3)
Ювентус
0(5)
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
22:45
Ювентус
2
Интер
0
27.01.2016
27 янв. 2016
ср
22:45
Ювентус
3 : 0
Интер
27.01.2016
27 янв. 2016
ср
22:45
Ювентус
3
Интер
0
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
21:45
Интер
0 : 0
Ювентус
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
21:45
Интер
0
Ювентус
0
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:00
Интер
1 : 2
Ювентус
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:00
Интер
1
Ювентус
2
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
23:00
Ювентус
1 : 1
Интер
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
23:00
Ювентус
1
Интер
1
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
22:45
Ювентус
3 : 1
Интер
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
22:45
Ювентус
3
Интер
1
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
19:00
Интер
1 : 1
Ювентус
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
19:00
Интер
1
Ювентус
1
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Интер
1 : 2
Ювентус
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Интер
1
Ювентус
2
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Новости
Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
#Сержиу Оливейра
10 марта, 02:19
Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
#Федерико Кьеза
10 марта, 01:40
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
1
#Лига чемпионов
17 февраля, 23:48
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
#
Новости матча
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
У «Интера» четыре игрока заразились коронавирусом, матч против «Сассуоло» не состоится
18 марта, 17:13
Роналду сыграл 600-й матч в высших дивизионах
14 марта, 22:09
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
Роналду впервые за 15 лет не забил в плей-офф ЛЧ
10 марта, 10:30
«Ювентус» вылетел от «Порту» в овертайме, играя в большинстве. Это его второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ
10 марта, 01:43
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20