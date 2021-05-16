Ювентус - Интер: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Ювентус
Турин
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Ювентус - Интер: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Интер
Милан
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
16 мая 2021, 21:45 МСК
16.05.2021, 21:45 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
6
де Врей
Стефан де Врей
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
14
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Барелла
Николо Барелла
2
Хакими
Ашраф Хакими
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
97
Раду
Ионуц Раду
-
15
Янг
Эшли Янг
-
11
Коларов
Александар Коларов
-
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
8
Весино
Матиас Весино
-
12
Сенси
Стефано Сенси
-
7
Санчес
Алексис Санчес
-
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
-

Прошлые матчи

09.02.2021 09 февр. 2021 вт 22:45
Ювентус
0 : 0
Интер
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 22:45
Ювентус
0
Интер
0
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
Интер
1 : 2
Ювентус
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
Интер
1
Ювентус
2
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
Интер
2
Ювентус
0
08.03.2020 08 марта 2020 вс 22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
08.03.2020 08 марта 2020 вс 22:45
Ювентус
2
Интер
0
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 21:45
Интер
1
Ювентус
2
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 21:30
Интер
1 : 1
Ювентус
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 21:30
Интер
1
Ювентус
1
07.12.2018 07 дек. 2018 пт 22:30
Ювентус
1 : 0
Интер
07.12.2018 07 дек. 2018 пт 22:30
Ювентус
1
Интер
0
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:45
Интер
2 : 3
Ювентус
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:45
Интер
2
Ювентус
3
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:45
Ювентус
0 : 0
Интер
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:45
Ювентус
0
Интер
0
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 22:45
Ювентус
1 : 0
Интер
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 22:45
Ювентус
1
Интер
0
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 19:00
Интер
2 : 1
Ювентус
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 19:00
Интер
2
Ювентус
1
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:45
Интер
3(3) : 0(5)
Ювентус
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:45
Интер
3(3)
Ювентус
0(5)
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 22:45
Ювентус
2
Интер
0
27.01.2016 27 янв. 2016 ср 22:45
Ювентус
3 : 0
Интер
27.01.2016 27 янв. 2016 ср 22:45
Ювентус
3
Интер
0
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 21:45
Интер
0 : 0
Ювентус
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 21:45
Интер
0
Ювентус
0
16.05.2015 16 мая 2015 сб 19:00
Интер
1 : 2
Ювентус
16.05.2015 16 мая 2015 сб 19:00
Интер
1
Ювентус
2
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 23:00
Ювентус
1 : 1
Интер
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 23:00
Ювентус
1
Интер
1
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Интер
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 22:45
Ювентус
3
Интер
1
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:00
Интер
1 : 1
Ювентус
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:00
Интер
1
Ювентус
1
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Интер
1 : 2
Ювентус
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Интер
1
Ювентус
2

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