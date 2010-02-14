Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
Белоруссия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Амаури 42
Дель Пьеро 63
Дель Пьеро 77
3:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Росси 18
Росси 64
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
14 февр. 2010, 17:00 МСК
14.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
90
0
Кандрева
Антонио Кандрева
66
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Диего
Диего
80
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
63'
77'
63'
77'
90
0
Амаури
Амаури
42'
42'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Гроссо
Фабио Гроссо
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
0
Паолуччи
Микеле Паолуччи
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Кришито
Доменико Кришито
88
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Росси
Марко Росси
18'
64'
18', 64'
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
46
0
Суасо
Давид Суасо
67
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Фатич
Иван Фатич
0
Алексич
Даниэль Алексич
0
Полента
Диего Полента
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Гучер
Роберт Гучер
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави