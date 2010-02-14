Матч завершен
Ювентус
Турин
Амаури 42
Дель Пьеро 63
Дель Пьеро 77
3:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Росси 18
Росси 64
Серия А, 24 тур

Серия А,

24 тур

Италия
14 февр. 2010, 17:00 МСК
14.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
90
0
Кандрева
Антонио Кандрева
66
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Диего
Диего
80
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
63'
77'
63'
77'
90
0
Амаури
Амаури
42'
42'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Гроссо
Фабио Гроссо
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
0
Паолуччи
Микеле Паолуччи
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Кришито
Доменико Кришито
88
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Росси
Марко Росси
18'
64'
18', 64'
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
46
0
Суасо
Давид Суасо
67
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Фатич
Иван Фатич
0
Алексич
Даниэль Алексич
0
Полента
Диего Полента
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Гучер
Роберт Гучер
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави