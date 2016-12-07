Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 52
Ругани 73
2:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
7 дек. 2016, 22:45 МСК
7.12.2016, 22:45 МСК
среда
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
25
Нето
Нето
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
73'
73'
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
80
18
Лемина
Марио Лемина
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
74
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
52'
52'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
85
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
12
Сандро
Алекс Сандро
6
Хедира
Сами Хедира
11
Эрнанес
Эрнанес
27
Стураро
Стефано Стураро
21
Дибала
Пауло Дибала
Динамо
мин
14
Гояк
Амер Гояк
57
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
23
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
24
Чорич
Анте Чорич
90
25
Кнежевич
Боян Кнежевич
90
27
Моро
Никола Моро
85
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
90
7
Шитум
Марио Шитум
90
2
Судани
Эль-Арби Судани
74
Запасные
98
Шемпер
Адриан Шемпер
77
Мэцел
Александру Мэцел
26
Бенкович
Филип Бенкович
35
Соса
Борна Соса
37
Стоянович
Петар Стоянович
9
Энрикес
Анджело Энрикес
29
Фиолич
Иван Фиолич