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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Яквинта 64
1:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Плашил 76
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2009, 21:45 МСК
15.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Том Хеннинг Эвребё
Том Хеннинг Эвребё
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
67
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Тиагу
Тиагу
80
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
74
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
64'
64'
90
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Трезеге
Давид Трезеге
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
57
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Вендел
Вендел
90
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
76'
76'
77
0
Шамах
Маруан Шамах
90
Запасные
0
Раме
Ульрих Раме
0
Энрике
Энрике
0
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
0
Белльон
Давид Белльон
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
0
Жуссие
Жуссие
0
Гуффран
Йоан Гуффран