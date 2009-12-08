Матч завершен
Ювентус
Турин
Трезеге 21
1:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Бутт 31
Олич 52
Гомес 84
Тимощук 90
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
8 дек. 2009, 22:45 МСК
8.12.2009, 22:45 МСК
вторник
Массимо Бузакка
Массимо Бузакка
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Мело
Фелипе Мело
81
0
Диего
Диего
64
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
46
0
Трезеге
Давид Трезеге
21'
21'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Тиагу
Тиагу
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
0
Амаури
Амаури
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
31'
31'
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
72
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Олич
Ивица Олич
52'
52'
80
0
Гомес
Марио Гомес
84'
84'
90
Запасные
0
Крафт
Томас Крафт
0
Брено
Брено
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90'
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Клозе
Мирослав Клозе