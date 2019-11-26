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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 45
1:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2019, 23:00 МСК
26.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
63
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Данило
Данило
90
10
Дибала
Пауло Дибала
45'
45'
76
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
86
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
6
Хедира
Сами Хедира
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90
9
Мората
Альваро Мората
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
60
13
Облак
Ян Облак
90
20
Витоло
Витоло
54
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
12
Лоди
Ренан Лоди
64
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
11
Лемар
Тома Лемар
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
7
Фелиш
Жоау Фелиш