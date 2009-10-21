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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Кьеллини 47
1:0
Матч завершен
Маккаби
Хайфа
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2009, 21:45 МСК
21.10.2009, 21:45 МСК
среда
Олегариу Бенкеренса
Олегариу Бенкеренса
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
47'
47'
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
35
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Мело
Фелипе Мело
62
0
Диего
Диего
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
81
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
0
Амаури
Амаури
Маккаби
мин
0
Давидович
Нир Давидович
90
0
Арбейтман
Шломи Арбейтман
46
0
Бокколи
Густаво Бокколи
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
46
0
Кейнан
Декель Кейнан
90
0
Тейшейра
Жорже Тейшейра
90
0
Мешумар
Эйял Мешумар
90
0
Кульма
Джон Хайро Кульма
90
0
Осман
Али Осман
90
0
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
57
0
Двалишвили
Владимир Двалишвили
90
Запасные
0
Эдри
Амир Эдри
0
Харази
Алон Харази
0
Маймон
Шай Маймон
0
Тьяго Силва
Тьяго Силва
0
Загури
Исраэль Загури
0
Гадир
Мохаммад Гадир
0
Страхман
Эйял Страхман